“Leggiamo un Libro insieme”, Francesco Pittaluga presenta i suoi libri a Savona

Riprendono gli appuntamenti “Leggiamo un Libro insieme” dell’Associazione “R. Aiolfi” e l’apertura è lasciata a due romanzi legati al “mare”.

Venerdì 15 febbraio, alle ore 16.30 presso la Sala Rossa del Comune di Savona, Francesco Pittaluga presenterà i suoi libri “Dinanzi… il mare. Storie di mare e di isole” e “Racconti d’oltremare. Storie di uomini di terre e di mari vicini e lontani” a cura della giornalista Carla Scarsi e dell’operatore culturale Marco Alex Pepè.

I due libri sono raccolte di racconti, alcuni di fantasia altri che parlano di personaggi reali, la maggior parte dei quali Liguri ma non solo, che sono andati per il mondo ed hanno avuto una vita piuttosto avventurosa e degna di essere ricordata. Personaggi di una “storia minore” spesso dimenticata ma degna di essere ricordata, al pari delle gesta dei “grandi” della Storia che più o meno tutti conosciamo.

Francesco Pittaluga, genovese di nascita e cittadino del mondo, ha visitato tanti luoghi per lavoro e per diletto. Dopo avere vissuto fra un viaggio e l’altro prima a Roma e poi a Milano, è tornato a Genova dove attualmente è console dell’associazione “A Compagna” (storia e tradizioni della Liguria).

Partecipa attivamente al Corteo Storico di Genova – Antiche Repubbliche Marinare ed è consigliere nel comitato “Regate Storiche”.

Corrispondente di alcuni periodici specializzati su argomenti di interesse aeronautico e marittimo, organizza, scrive e recita in vari spettacoli teatrali.

Ingresso libero.