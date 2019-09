“Leggevamo 4 libri al bar” a Ceriale

Domenica 22 settembre dalle 21.00 presso il bar Bacicin di Ceriale in Lungomare Diaz si terrà la dodicesima edizione cerialese della manifestazione nazionale “Leggevamo 4 Libri al Bar”, ideata dal giornalista e scrittore Bruno Contigiani anche presidente dell’associazione nazionale onlus “L’arte di vivere con lentezza” che concederà come negli anni precedenti il patrocinio alla manifestazione.

L’evento, nella sua semplicità, consiste per chi vorrà partecipare nel presentarsi al bar con un libro per leggerne un brano ad alta voce a tutti i presenti. Si svolge a livello nazionale ogni anno tradizionalmente in un giorno, a libera scelta dagli organizzatori dell’ultima decina di settembre.

Essendo quella di Ceriale, con i suoi dodici anni consecutivi al bar Bacicin (la manifestazione esiste da tredici), una realtà tra le più longeve d’Italia, Bruno Contigiani, inventore della manifestazione a livello nazionale premierà Ceriale intervenendo personalmente come lettore e ospite d’onore.

Le letture, tutte a tema libero, saranno coordinate come già negli ultimi anni dall’attore, regista e autore di teatro Mario Mesiano.

L’organizzazione è a cura dell’associazione culturale di Ceriale “Il Tempo Ritrovato” nella persona dello scrittore giallista cerialese Maurizio Pupi Bracali.

Venite al bar, luogo d’incontro di uomini e culture, con il vostro libro preferito e leggete un brano ad alta voce a tutti i presenti: dall’amore per i libri può rinascere il senso della collettività e della socializzazione in una serata di cultura, divertimento e partecipazione.