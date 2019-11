L’educatrice ambientale Elisa Nicoli presenta il libro “Plastica addio”

Sabato 9 novembre alle ore 18 alla Libreria Ubik la scrittrice ed educatrice ambientale Elisa Nicoli presenta il suo libro “Plastica addio. Fare a meno della plastica: istruzioni per un mondo e una vita ‘zero waste'” (Altreconomia), in collaborazione con Italia Nostra, WWF e Legambiente. Introduce Tommaso Gamalieri.

Un libro per dire addio alla plastica, spiegare per la prima volta in modo completo e con chiarezza cosa sono le plastiche e analizzare il loro impatto sull’ambiente e la salute. Tutti i numeri della plastica e le drammatiche conseguenze sull’ambiente: rifiuti che deturpano terra e acque, l’inquinamento atmosferico, la contaminazione delle falde. Le conseguenze di tutto ciò sulla salute, dalle sostanze cancerogene alle microplastiche nella catena alimentare, pesanti e non ancora del tutto note. Sviscera le verità e le bufale di chi considera il riciclo una “non soluzione”.

Analizza pro e contro di una “soluzione parziale”: le bioplastiche. Guarda al futuro: racconta pregi e limiti dell’economia circolare e lo stato dell’arte della ricerca e della normativa italiana ed europea. Soprattutto immagina un mondo e una vita senza plastica e fornisce gli strumenti per compiere questa piccola rivoluzione nella nostra vita di tutti i giorni. Come vivere senza plastica: nel fare la spesa, curare la casa e se stessi, scegliere gli abiti, andare al lavoro, viaggiare.