Lectio Divina con i Carmelitani Scalzi

Giovedì 17 ottobre alle ore 20:45 nel Convento dei Carmelitani Scalzi padre Piergiorgio Ladone terrà la Lectio Divina. Il termine significa “lettura divina” e descrive un modo di leggere la Sacra Scrittura allontanandosi gradualmente dai propri schemi e aprendosi a ciò che Dio vuole dirci.

Nel XII secolo il monaco certosino Guigo ne descrisse i passaggi più importanti. Il primo passo di questa forma di preghiera è la lectio (lettura): è il momento in cui leggiamo la Parola di Dio lentamente e attentamente cosicché entri in noi. Può essere scelto un qualunque breve brano della Sacra Scrittura.

Il secondo è la meditatio (meditazione), durante la quale si riflette sul testo biblico affinché prendiamo da esso quello che Dio vuole darci. Il terzo è l’oratio (preghiera), il momento di lasciare da parte il nostro modo di pensare e permettere al nostro cuore di parlare con Dio. La nostra preghiera è ispirata dalla nostra riflessione sulla Parola di Dio.

Il quarto e ultimo è la contemplatio (contemplazione), in cui ci abbandoniamo totalmente a parole e pensieri santi, riposiamo semplicemente nella Parola di Dio e ascoltiamo, nel livello più profondo del nostro essere, la voce di Dio che parla a noi. Mentre ascoltiamo veniamo gradualmente trasformati dal di dentro: questo cambiamento ha un effetto profondo sul nostro comportamento e in base a come viviamo testimoniamo l’autenticità della nostra preghiera. Dobbiamo applicare alla nostra vita quotidiana ciò che leggiamo nella Parola di Dio.

Queste fasi non sono regole fisse da seguire ma semplicemente orientamenti su come sviluppare normalmente la preghiera. Si cerca una maggiore semplicità e disposizione ad ascoltare e non a parlare, progressivamente le parole della Sacra Scrittura incominciano a liberarsi e la Parola si rivela davanti agli occhi del nostro cuore.

Il tempo dedicato ad ogni passaggio dipende da come la Lectio Divina è adoperata, se individualmente oppure in gruppo. Se il metodo adoperato è la preghiera di gruppo è necessaria una struttura minima e la Lectio Divina può permettere la discussione nelle implicazioni della Parola di Dio nella vita quotidiana. Se il gruppo si sente portato più al silenzio allora si può dedicare maggior tempo alla contemplazione.

Per molti secoli la pratica della Lectio Divina è stata fonte di crescita nella relazione con Cristo. Ai nostri giorni sono molte le persone e i gruppi che la praticano. La Parola di Dio è viva e operante e trasforma ciascuno di noi se ci apriamo a ricevere ciò che Dio vuole offrirci.