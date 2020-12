Le visioni pittoriche di Vittorio Patrone in mostra nelle “Vetrine d’Artista”

Savona. Da lunedì 4 gennaio a venerdì 5 febbraio le “Vetrine d’Artista” di Banca Carige, nel centro storico, ospitano le opere di Vittorio Patrone in un’esposizione a cura di Silvia Bottaro, presidente dell’Associazione Culturale “Renzo Aiolfi” e critica d’arte.

Dopo essersi espresso per molto tempo con la pittura in termini astratti, Patrone è passato alla fotografia fissando momenti da istantanea narrativa. Con la pittura, sempre accurata, elegante e coinvolgente, pare quasi voler evadere dalla realtà con visioni sideree, sconfinate e abissali, alla ricerca di un mondo primigenio e quindi comune a tutti e una mitologia contemporanea, stando al di fuori della pop art.

L’artista ama sperimentare con i colori acrilici, che hanno sempre nuova forza evocativa, con la sua gestualità evidente e mai stridente, financo raffinata negli accostamenti cromatici, con lampi magmatici e improvvisi. Ha una tavolozza, si può dire, vivida, intensa e certamente personale, a volte con slanci geometrizzanti che ricordano un lontano periodo del moto futurista, certamente non evocato dal Nostro ma il movimento, il volo, il viaggio, l’esplorazione con i mezzi moderni verso l’inesplorato lo coinvolgono intellettualmente e psicologicamente.

Non ha disdetto la ricerca con la ceramica seguendo la lezione di Giacomo Lusso mentre per la pittura e la grafica ha sentito vicino a sé la lezione di Carlo Giusto, soprattutto nella ricerca di “altri” spazi da quelli contemporanei che inducono alla riflessione. Sperimentatore, quindi, a tutto tondo. Ogni volta sorprende con “racconti” coinvolgenti, tecnicamente ben eseguiti e studiati e mai leziosi, in cui prevale sempre la sua personale e suggestiva visione dell’arte: ormai ha conquistato la sua “cifra” stilistica ben riconoscibile.