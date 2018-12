“Le teorie del tempo… comico” – Laboratorio teatrale per ragazzi e adulti

Laboratorio teatrale per ragazzi e adulti “Le teorie del tempo… comico” ‪a cura di Nadia Spicuglia Franceschi, autrice di testi teatrali, performer e attrice comica.

Cosa possono avere in comune Giovanni Boccaccio, la zattera della medusa, un funerale a Ornans (in Francia) e i girasoli di Van Gogh? “Le teorie del tempo… comico” (questa non è la risposta esatta!).

‪Una ricerca sulle cause che creano l’effetto comico, un lavoro di approfondimento sui processi creativi risibili… invisibili, veribili, simpatibili… Un laboratorio teatrale per ragazzi e non, per adulti e non, per interessati e sì!

Totale 30 ore

Costo 100 €