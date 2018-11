Le Sonate di Bach per violino e organo al Voxonus Festival

Il Voxonus Festival, giunto al termine della VII edizione, nel confermarsi una rassegna sempre più apprezzata e seguita dagli appassionati di musica barocca (che non disdegna affatto le originali incursioni nel crossover e nella musica da cinema, come hanno dimostrato i due primi affollati concerti) presenta un secondo, atteso appuntamento con le pagine di Bach per violino e basso continuo.

Se il 25 luglio, nell’ideale cornice della Cappella della Misericordia, uno dei gioielli di Villa Faraggiana, sono risuonate le composizioni per violino e cembalo concertante, il 10 agosto il violino sarà accompagnato dell’organo, come strumento al quale viene affidata la parte del continuo. Era infatti nella prassi del tempo far accompagnare il solista con strumenti vari, spesso più d’uno, per la realizzazione del basso.

Si è scelto l’organo positivo per dare un tocco di originalità alla proposta, ed essendo la Cappella priva di organo, lo strumento portativo costruito dallo stesso esecutore, Valentino Ermacora, rappresenta sicuramente un elemento di curiosità.

I solisti sono anche questa volta il violinista Maurizio Cadossi e l’organista Valentino Ermacora, esperto di tastiere antiche; entrambi docenti di Conservatorio (rispettivamente ad Alessandria e a La Spezia), sono specializzati nella proposta della musica barocca con costruenti originali e prassi esecutiva storicamente informata. Sia Ermacora sia Cadossi sono elementi stabili del Voxonus Ensemble ma svolgono la loro attività musicale in tutto il mondo.

Dopo il grande successo del primo appuntamento, anche per questa seconda, entusiasmante giornata bachiana, a causa dello spazio limitato di quella che fu la preziosa cappella di famiglia dei Durazzo prima e dei Faraggiana poi, sono previsti due turni, alle ore 19.00 ed alle ore 21.15. Per questo si richiede la prenotazione entro mercoledì 8 agosto telefonando al numero 019824663.

VOXONUS FESTIVAL

Venerdì 10 agosto – Albissola Marina

Villa Faraggiana, Cappella della Misericordia

Turno A ore 19.00, Turno B ore 21,15

Prenotarsi allo 019824663 entro mercoledì 8 agosto

Maurizio Cadossi, violino

Valentino Ermacora, organo

LE SONATE DI J.S.BACH PER VIOLINO E ORGANO

Sonata in mi minore BWV 1023

Sonata II in la maggiore BWV 1015

Sonata V in fa minore BWV 1018

Sonata in sol maggiore BWV 1021

Ingresso 10,00 €/ biglietteria e parcheggio sul posto

Gratuito fino a 10 anni, Associati orchestra

Ridotto 7,00 € per Associazione Rossini e Circolo Amici della Lirica Renata Scotto