Le \"Soireès Musicales\" - Serafino Marinosci: Le Stazioni della Via Crucis

Per l’appuntamento del mese di aprile, giovedì 11 aprile l’Associazione Musicale Loanese ospita la corale “San Nicola di Bari” di Diano Castello, diretta Nicholas Tagliatini, che proporrà una composizione sacra per coro e soli di Padre Serafino Marinosci: Le Stazioni della Via Crucis.

L’esecuzione di questi 14 brani più uno costituito da un’invocazione iniziale, verrà integrata da una breve ed interessante spiegazione del maestro Tagliatini cosicché il pubblico possa più facilmente godere di questa splendida composizione del compositore pugliese.

Il basso solista sarà lo stesso Tagliatini, affiancato dal tenore Mattia Pelosi.

L’ingresso è libero.