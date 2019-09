Le Soap Girls aprono la nuova stagione della Raindogs House

Dopo la pausa estiva sabato 28 settembre riapre la sala musicale delle Officine Solimano, la Raindogs House, club ormai noto non solo in Liguria per la qualità dei concerti ospitati.

Il primo appuntamento avrà per ospiti le Soap Girls, due musiciste pop cresciute a Cape Town, che hanno abbandonato un contratto con una major discografica per inseguire il sogno rock and roll di una vita on the road. La serata prosegue con MGZ e il dj set alieno.

Grande novità della stagione sono gli after concerto: tutti i fine settimana, dopo aver sentito le band ospiti, il pubblico si potrà fermare fino a tardi a ballare ottima musica con dj set alternativo proposto dalla Raindogs House. Luci psichedeliche vi aspettano a tenervi svegli in queste lunghi notti!