Le “Quattro stagioni” di Antonio Vivaldi l’organista Giorgio Revelli

Sabato 7 dicembre alle ore 21 nella cornice unica della Chiesa San Matteo in Laigueglia musica e immagini si uniranno per iniziativa del Lions Club Alassio “Baia del Sole”, offrendo al pubblico un’edizione delle “Quattro stagioni” di Antonio Vivaldi.

L’evento è curato dal maestro di fama internazionale Giorgio Revelli e fonde la trascrizione per solo organo con le immagini, proiettate su grande schermo, dello scenografo ungherese Ferenc Cakò, vincitore dell’Orso d’Oro del Festival della Cinematografia di Berlino.

Giorgio Revelli è organista, clavicembalista e direttore di coro, direttore artistico del Festival Internazionale “Serate Organistiche Leonardiane”, amante della Liguria, regione in cui è nato. Si esibisce con successo in tournée nazionali, europee e americane. Proprio dagli Stati Uniti è rientrato da poco, dopo un serie di eventi che lo hanno impegnato nel trasmettere la nostra cultura nelle affascinanti New York e Boston.

“Un vero viaggio nell’arte tra virtuosismo, musica e meditazione in un luogo straordinario della nostra zona e con un fine benefico importante: contribuire al restauro dell’oratorio di Laigueglia, che da anni ormai, grazie alle attenzioni di don Danilo Galliani, è tornato a splendere dei suoi tesori e nei suoi colori anche grazie alla vivace vita culturale e religiosa che lo abita”, dichiarano i rappresentanti del Lions Club Alassio.