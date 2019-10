Le pitture di Paola Defilippi in mostra alla Gallery Malocello

Da lunedì 14 (vernissage alle ore 17) a domenica 20 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 la Gallery Malocello di Varazze ospita la mostra personale della pittrice Paola Defilippi, organizzata dall’Associazione Artisti Varazzesi con il patrocinio dell’Assessorato comunale alla Cultura.

Paola Defilippi ha allestito numerose mostre personali e collettive non solo in Liguria ma anche in altre regioni, riscuotendo sempre lusinghieri apprezzamenti da critica e pubblico. Inoltre ha partecipato a vari concorsi ottenendo consensi, prestigiosi premi e qualificati riconoscimenti.

Le prossime mostre in programma nella galleria d’arte saranno quelle di Mariarosa Pignone dal 21al 27 ottobre e Germana Corno dal 28 al 3 novembre.