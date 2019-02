Le pitture di Marisa Rispoli in mostra al Priamar

Da sabato 16 febbraio (vernissage ore 16:30) a sabato 23 febbraio saranno in esposizione le opere d’arte di Marisa Rispoli nelle Cellette del Complesso Monumentale del Priamar di Savona. La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18:30.

Per la mostra, organizzata presso gli spazi fluidi di P.articelle, la pittrice Marisa Rispoli ha creato una vera e propria “capsule collection” d’arte. Poche tele, rigorosamente e sentitamente scelte proprio per P.articelle. Sarà possibile contemplare i dipinti in uno spazio predisposto opportunamente: il visitatore sedendosi avrà l’opportunità di osservare i dettagli delle opere, come potrebbe avvenire in uno show room durante la presentazione degli abiti sartoriali di un fashion designer, scoprendone così la profonda stratificazione coloristica e materica.

La pittura di Rispoli alterna i toni caldi e freddi di una tavolozza molto ricca alla profondità di luci e ombre, tessiture materiche e trasparenze, di soggetti informali in cui l’osservatore può riversare tutto il proprio immaginario rispecchiato dalla profondità visiva messa sulla tela dall’artista.

Marisa Rispoli inizia a dipingere da giovanissima, prediligendo la tecnica mista e la pittura ad olio, dopo un percorso essenzialmente ritrattistico e figurativo, in cui l’indagine dell’essere umano è condotta in profondità, passa ad uno stile sempre più materico e astratto. Libera e a tratti informale, questa profondità pittorica, merita di essere attentamente osservata, prendendosi tutto il tempo necessario per la scoperta di un mondo onirico e curioso.