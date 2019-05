Le pitture di Anna Maniero e Anna Maria Paveto alla Gallery Malocello

Da lunedì 13 a domenica 19 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 15:30 alle 18 la Gallery Malocello ospita la mostra personale delle pittrici Anna Maniero e Anna Maria Paveto, organizzata dall’Associazione Artisti Varazzesi con il patrocinio dell’Assessorato comunale alla Cultura.

Anna Maniero, genovese di adozione, ha scoperto la pittura inizialmente come hobby, in seguito frequentando un corso presso il Circolo ARCI Prisma, sotto la guida della maestra Franca Zummo. Progressivamente ha rafforzato la personale predisposizione verso l’arte, che apprezza in ogni sua espressione. Le sue opere, ricche di interessanti cromatismi, propongono soggetti di tipo figurativo. Un senso di libertà, accompagnato da vivo entusiasmo, costituisce il carattere ricorrente dei suoi lavori. L’artista partecipa a mostra collettive e a concorsi e nel 2016 è stata la vincitrice del Trofeo “Agostino Zappaterra”.

Anna Maria Paveto, nata a Voltaggio (AL), da sempre interessata all’arte, è attiva nel panorama pittorico nazionale da una decina di anni. Nel suo percorso artistico si è soffermata soprattutto sull’analisi delle opere dei Macchiaioli e degli Impressionisti e dedicato un’attenzione particolare ai pittori liguri della seconda metà dell’Ottocento e del primo Novecento. Le sue opere affrontano soggetti di tipo figurativo, in particolare il paesaggio, nel quale ha progressivamente inserito l’elemento umano.

Catturano la sua attenzione soprattutto gli scorci che evocano atmosfere del passato. Nella rielaborazione dei soggetti procede ad una semplificazione di linee e volumi; nelle scelte cromatiche ricerca la “pulizia” e l’armonia dei colori. Nelle opere più recenti sta sperimentando l’utilizzo della spatola. Oltre alle personali, è stata presente in numerose mostre collettive e in estemporanee. Vincitrice del “Premio Galleppini” Città di Chiavari edizione 2013.