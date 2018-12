Le opere di Bruno Munari in mostra alla TraumFabrik

Con il patrocinio di Comune di Celle Ligure, ARCI e Scuola Internazionale di Comics sabato 8 dicembre alle ore 18 inaugura nel cuore di Celle Ligure, al 6 di via Aicardi 104R, il nuovo spazio multidisciplinare TraumFabrik pensato e fortemente voluto da Alex Raso. Lo store si presta a diventare una originale piattaforma culturale ed una sorta di collector’s house dove i lavori selezionati dal curatore Riccardo Zelatore dialogano tra loro in rigorosi e poetici allestimenti.

Studio, laboratorio di produzione e spazio espositivo si intrecciano e alternano per affermarsi come think tank per designer, artisti visivi, illustratori, grafici e fotografi. Lo spazio è concepito come un’opera d’arte totale e si propone come nuovo stimolo al turismo culturale dei piccoli centri.

Per il suo debutto è prevista una preziosa e misurata collezione di opere di Bruno Munari che, in linea con il pensiero degli organizzatori, ci ricorda come l’arte possa essere “un agitatore di code per cani pigri”. In questa Wunderkammer contemporanea, accanto ai lavori di Munari alcune opere d’autore, libri preziosi e una curiosa selezione di oggetti raccontano lo spirito cosmopolita e la passione per il bello che accomunano il team dell’associazione.

Bruno Munari è stato uno dei massimi protagonisti dell’arte, del design e della grafica del XX secolo, dando contributi fondamentali in diversi campi dell’espressione visiva (pittura, scultura, cinematografia, design industriale, grafica) e non visiva (scrittura, poesia, didattica) con una ricerca poliedrica sul tema del movimento, della luce e dello sviluppo della creatività e della fantasia nell’infanzia attraverso il gioco.

Munari è figura leonardesca tra le più importanti del novecento italiano e la sua grande apertura mentale e creativa è, nel pensiero dei promotori, un ottimo riferimento per la linea programmatica di Traumfabrik.