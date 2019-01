“Le ombre della fortezza” – Gioco di ruolo dal vivo al Priamar

Domenica 27 gennaio dalle 15 alle 18 le ombre di Multiversorum Magistri caleranno nelle cellette del Priamar. Un gioco di ruolo dal vivo nel quale fra tradimenti, intrighi e alleanze i fantasmi di ogni epoca e paese esploreranno identità, personalità e ricordi. Gli spiriti diventeranno personaggi pronti ad interpretare i resti dell’anima e delle memorie degli uomini: il primo bacio, il ricordo di una marachella, un vorace desiderio.

Non è un caso che l’evento sia organizzato in collaborazione con l’Associazione P.Articelle dove le sapienti mani degli artigiani creano opere d’arte, il gruppo Multiversorum Magistri, infatti, ritiene che la libera espressione di pensiero e la creatività vadano supportate e appoggiate ovunque perché costituiscono le fondamenta del percorso di crescita individuale e collettivo.

L’evento sarà gratuito e a numero chiuso. Per i curiosi che vogliono assistere o gli audaci che desiderano interagire con le ombre è molto gradita la presenza dei viventi. Se invece volete fare parte del mondo delle ombre per informazioni vi invitiamo a visionare l’evento “Le Ombre della Fortezza” su Facebook o chiamare il numero 3494343033. Per procedere all’iscrizione scrivere all’indirizzo e-mail multiversorum.magistri@gmail.com.