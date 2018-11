Le Officine del Natale

Il mese di dicembre è ricco di iniziative per grandi e piccini in attesa del Natale. Domenica 2 dicembre a partire dalle ore 16 Babbo Natale ci aspetterà da McDonald’s e donerà un regalo per tutti i bambini che gli consegneranno la letterina. Lo strepitoso staff di McDonald’s ci farà trascorrere un pomeriggio divertente all’insegna della Baloon Art e del Face Painting, truccabimbi a tema natalizio.

Babbo Natale aspetterà inoltre tutti i bambini dalle 19 alle 20 da Old Wild West. E non dimentichiamoci che la giornata sarà allietata dalla Grande Parata di Natale con le migliori musiche natalizie a cura della Banda Sant’Ambrogio di Savona. Aspettando il Natale cerca Babbo Natale e i suoi elfi, pronti a far divertire tutti i bambini con tanti giochi.

Si prosegue domenica 9 dicembre alle ore 16 con la Parata Natalizia “Babbo Natale e Amici” della Compagnia Teatro Scalzo. In esclusiva domenica 16 dicembre alle ore 15:30 avremmo l’occasione di conoscere il cavallino più magico che ci sia, proprio quello di Babbo Natale! Non perdiamoci quindi l’appuntamento con il “Battesimo della sella” in piazza Marco Biagi.

Per finire sabato 22 dicembre dalle ore 16, sempre in piazza Marco Biagi, ci sarà la prelibatissima distribuzione gratuita di Vin Brûlé e panettone (fino ad esaurimento scorte) e come sottofondo le musiche natalizie per festeggiare tutti insieme. Lo staff di McDonald’s organizzerà per tutti i bambini il Face Painting, truccabimbi a tema natalizio e Balloon Art.

A partire dal 1 dicembre a disposizione nei fine settimana sarà a disposizione lo stand per confezionare i regali di Natale all’entrata del punto vendita Conad. Ogni offerta sarà destinata alla Croce Rossa Italiana.