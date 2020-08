Le migliori golosità nostrane a “Dolcissima Pietra – Special Edition”

Pietra Ligure. Sabato 12 settembre dalle 10 alle 22 e domenica 13 dalle 10 alle 20 torna “Dolcissima Pietra”, manifestazione giunta alla sua sedicesima edizione, una “Special Edition” con il potenziamento del contenitore culturale inaugurato lo scorso anno, che prende il nome di “Bellissima”. Il tema di questa edizione 2020 sarà “Il viaggio”.

L’evento è suddiviso in aree: “Bellissima”, appunto, con gli incontri tematici e le conferenze; il Market con gli espositori lungo le vie del centro storico; La Piazza, che ospiterà le eccellenze; la Sala Meeting “Bellissima”; Area Meeting della Dolcezza per le degustazioni guidate e le attività commerciali del centro storico che ospiteranno la mostra “Foodle” di Massimo Fenati.

In esposizione ci saranno i prodotti tipici liguri di Assaggia La Liguria dei consorzi della Regione Liguria, di Confartigianato Liguria, aziende agroalimentari liguri e alcuni ospiti dalle altre regioni italiane.

Sabato 12 settembre alle ore 10:30 si terrà una tavola rotonda dedicata al tema “Turismo e Turismi”, moderata dall’attrice e scrittrice genovese Giorgia Würth e a cui parteciperanno amministratori locali e Maurizio Di Maggio, conduttore della trasmissione radiofonica di RMC Radio Montecarlo “Di Maggio sempre in Viaggio”. Inoltre il 2020 vedrà la grafica dell’evento aggiornata e realizzata da Massimo Fenati, illustratore e vignettista di fama internazionale, nato a Genova ma residente a Londra da ormai venticinque anni. Le attività commerciali di Pietra Ligure “ospiteranno” la sua mostra “Foodle”.

“Dolcissima Pietra” si potrà seguire interamente in presenza e in streaming. Tutti gli eventi saranno gestiti in base alle normative antiCovid-19 e gli spazi saranno accessibili solo indossando la mascherina. Gli organizzatori ringraziano l’amministrazione comunale, in particolare il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore Daniele Rembado, per aver dato la possibilità di dare continuità ad un evento molto atteso e di destinazione.