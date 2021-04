“Le meraviglie del cielo primaverile” in una conferenza degli Astrofili Liguri

Nell’ambito della rassegna di divulgazione scientifica “Spazio per Tutti”, organizzata dal Gruppo Astrofili Savonesi e dall’Associazione Ligure Astrofili Polaris, venerdì 9 aprile alle ore 21 su YouTube e Zoom il ricercatore dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta Davide Cenadelli svelerà “Le meraviglie del cielo primaverile”.

Con l’ausilio di un planetario digitale il relatore ci porterà “a passeggio” tra costellazioni, stelle, pianeti, galassie e nebulose, illustrati nei dettagli, ed esaminerà gli oggetti più belli del firmamento. Oltre alle curiosità scientifiche ed astronomiche si scopriranno anche le principali mitologie e le antiche leggende sugli astri che conservano ancora oggi una grande utilità al fine di orientarsi nella sfera celeste.

Sarà dunque una serata imperdibile per tutti coloro che desiderano imparare ad osservare il cielo e un utile ripasso per tutti gli astrofili e astrofotografi che ogni notte vanno “a caccia” di oggetti celesti. Sulla chat della piattaforma Zoom si potrà interagire e porre domande ai relatori: per partecipare è sufficiente inserire il Meeting ID 832 8471 6956 e il Passcode jr82Hv .