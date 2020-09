Le macchine volanti di Alessandra Carloni in esposizione ad Albenga

“Sembra di sentirne il rumore: sclang, strung, sdeng. Macchine volanti che tendono a tutti i costi fuori dalla cornice, in una direzione che si avverte come obbligatoria. Non scivolano, avanzano inesorabilmente tracciando un’unica via, la loro via, indice di una cifra stilistica definita e definitiva”. Così scrive Francesca Bogliolo dell’arte di Alessandra Carloni, che da giovedì 17 settembre a domenica 4 ottobre sarà ospitata ad Albenga.

Le stanze al terzo piano di Palazzo Oddo riaprono infatti le porte al pubblico per la prima volta dopo il lockdown e si animano con la mostra curata dalla stessa Francesca Bogliolo e da Matteo Scavetta, realizzata in collaborazione con Un Quadro di Te e patrocinata da Comune, Fondazione Oddi e Gruppo FAI Giovani Albenga Alassio. Una cornice perfetta per accogliere l’artista che presenta l’intera sua carriera artistica viaggiando dalla street art fino ad arrivare alle opere su tela e carta.

Alessandra Carloni nasce nel 1984 a Roma, dove vive e lavora. Qui si diploma all’Accademia di Belle Arti nel 2008 e si laurea nel 2013 in Storia dell’arte contemporanea presso l’Università La Sapienza. Nel 2009 inizia la sua attività come pittrice e artista, esponendo in personali e collettive in gallerie dela capitale e in altre città italiane e vincendo diversi premi e concorsi. In parallelo inizia la sua attività come street artist, realizzando opere murali in diverse località e borghi nel nostro Paese e all’estero, anche in questo caso ottenendo diversi riconoscimenti.

L’esposizione sarà inaugurata il 17 settembre alle ore 18:30 alla presenza dell’artista e visitabile dal martedì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 18:30, la domenica solo dalle 15 alle 18:30.