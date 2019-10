“Le lettere volanti” in scena al Teatro delle Udienze

Domenica 20 ottobre alle ore 16:30 al Teatro delle Udienze andrà in scena lo spettacolo per bambini dai 5 ai 10 anni “Le lettere volanti” dell’associazione Baba Jaga, per la regia e drammaturgia di Maria Grazia Pavanello e con Chiara Tessiore e scene e costumi Sara Pelazza. Il secondo appuntamento della stagione teatrale dedicata ai ragazzi, patrocinata dal Comune di Finale Ligure, sarà lo spettacolo di Baba Jaga più amato dai bambini: dal suo debutto nel 2013 è stato infatti in molti teatri italiani e inserito in rassegne per famiglie e per le scuole, riscuotendo sempre grande successo.

Attraverso una favola “Le lettere volanti” parla dell’amore per i libri, dell’importanza delle parole e delle storie, mettendo l’accento su quei bambini che, a causa di differenti stili di apprendimento, hanno grandi difficoltà nella lettura e che per questo spesso si sentono diversi. Non si racconta solo la loro sensazione di inadeguatezza ma anche la loro caparbietà e innata intelligenza che sovente li porta a superare tutte le difficoltà.

Una buffa Raccontastorie ed un enorme libro da cui escono i personaggi sono l’introduzione alla storia che ci porterà a conoscere Alessìa, la bambina che non sapeva leggere, e la “donnina” che le insegnò ad annusare le parole, assaggiare le lettere, scoprirne i colori e toccarne il suono fino a farla volare appesa ad un libro.

Biglietti Bambini: intero 7 €, ridotto 6 €. Biglietti Adulti: intero 5 €, ridotto 4 €.