Le Kard B-DAY Event al Patio Disco Club

Sabato 15 febbraio il Patio Disco Club di Finale Ligure ospita il Le Kard B-DAY Event. Come ogni anno Bruno Le Kard, tra i deejay più importanti e storici della nightlife del ponente ligure fin dai primi anni ’80, organizza una one night per il suo compleanno, a cui invita a partecipare artisti e altri dj.

Lo scorso anno da Ibiza arrivò Sandy Marton, due anni fa fu la volta di Regina e ViVian B. dei DaBlitz. Nei suoi eventi negli anni hanno partecipato molti tra i migliori e conosciuti dj italiani, quali Claudio Diva, Marco Ravelli, Ginger, Stefano Bratti, Luca Colombo, Massimo Cominotto, Bruno Power, Alessandro Tognetti, Gianluca Erre, e anche storici della nostra zona, quali Daniele Mad, Max Briant, Alex B.

L’evento di quest’anno avrà come ospiti dal vivo Den Harrow, uno dei più grandi cantanti della dance mondiale anni ’80 con milioni di dischi venduti, e Nathalie Aartz, la cantante olandese dei Sound Lovers, che negli anni ’90 esplosero con una hit dietro l’altra.

Il tema musicale dell’evento sarà un viaggio nella musica dance del ventennio 1980 – 1999. In consolle suoneranno Roby DJ, tra i più storici della zona milanese nel periodo afrofunk, mentre sarà un altro dj del clubbing storico del ponente a suonare l’house ’80 e ’90: Sergio Fazio. Per il periodo dream progressive anni ’90 ci sarà una delle icone che più rappresenta in Italia quel periodo: Claudio Diva. Chiaramente suonerà anche Bruno Le Kard, che farà da ponte unendo i generi con un set che andrà dal pop rock anni ’80 e sfocerà nella dance anni ’90.