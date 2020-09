Le grandi occasioni del Mercato Riviera delle Palme per la prima volta a Ceriale

Settembre si apre con una novità sensazionale per tutta la provincia: la “prima volta” in assoluto a Ceriale del Mercato Riviera delle Palme. A due passi dal mare domenica 6 settembre dalle 8 alle 19:30 troveremo ben quaranta banchi schierati ad aspettarci per una fantastica giornata di shopping all’aperto.

Chi conosce il Mercato Riviera delle Palme e lo segue in tutte le sue tappe sa che qui trova sempre un grande assortimento di prodotti, offerte convenienti in tutti i settori, qualità indiscussa e l’immancabile cortesia di un gruppo affiatato di ambulanti, pronto ad accogliere tutti con il sorriso. Dall’abbigliamento agli accessori uomo e donna, dal tessile agli alimentari, fino ad arrivare agli ultimi articoli di moda mare potremo scegliere tra i migliori articoli per goderci al meglio gli ultimi giorni d’estate e l’autunno imminente.

“Vogliamo esprimere gratitudine a tutta l’amministrazione comunale, che per la prima volta ci accoglie, e siamo entusiasti di portare le nostre offerte in questa location veramente splendida, nel tratto di passeggiata che va dalla pineta, da poco riqualificata, all’antico e maestoso bastione che domina il centro cittadino”, commenta Richard Biffi.

A settembre altre due date importanti aspettano il Mercato Riviera delle Palme: gli ambulanti saranno domenica 20 nella Darsena di Savona, da dove tutto ha avuto inizio, e domenica 27 settembre a Carcare in piazza Cavaradossi. La Val Bormida è una delle più recenti novità introdotte negli itinerari del mercato ma è fin da subito diventata una delle mete più amate, con un folto numero di clienti affezionati.