“Le fabbriche dei mattoni” – Imprenditori albenganesi di ieri e oggi

La Fondazione “Gian Maria Oddi” e l’Associazione “Vecchia Albenga”, con il Patrocinio del Comune di Albenga e nell’ambito dell’iniziativa culturale “Imprenditori albenganesi di ieri e oggi”, presentano venerdì 29 marzo alle ore 17 nella Sala delle Conferenze al terzo piano di Palazzo Oddo, in via Roma 58, “Le fabbriche dei mattoni”.

Si tratta di una rievocazione storica dell’industria dei laterizi avviata nel 1892 da Francesco Perseghini a Lusignano e ampliata nel 1908 con una seconda fornace in via Pontelungo ad Albenga, divenuta la famosa fabbrica “Morandi”. Un’attività imprenditoriale legata all’incremento dell’edilizia nell’Albenganese a partire dal primo Novecento sino agli anni Ottanta, quando le famiglie Perseghini e Morandi chiudono le fornaci e l’una viene inglobata in un complesso residenziale mentre l’altra è sostituita interamente da un nuovo quartiere.

Silvia Morandi presenterà, con il supporto di una ricca documentazione fotografica, i vari aspetti storici, economici, tecnici delle “fabbriche dei mattoni”, il mondo del lavoro, i rapporti con la città. Coordina Mario Moscardini. Seguirà un rinfresco offerto dalla Fondazione Oddi.