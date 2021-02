Le eccellenze agroalimentari e l'”arte” del marmo aprono la fiera Profumi e Colori di Liguria

La CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa di Savona organizza l’edizione multimediale di Profumi e Colori di Liguria, manifestazione dedicata alla valorizzazione delle imprese in provincia, un viaggio alla scoperta di alcune località che si raccontano partendo dalle lavorazioni e dalle attività degli artigiani locali. Gli appuntamenti online diventano tappe di un percorso visivo d’approfondimento: dallo stand fisico in fiera all’intervista realizzata in azienda e che svela spazi, strumenti e segreti del mestiere.

“La fiera multimediale è un’esperienza nuova che nasce dalla necessità di promuovere il sapere e il valore del lavoro artigiano adattandolo all’epoca del Covid-19 – spiega il direttore Matteo Sacchetti – Da questa necessità è nato il nostro progetto, che coniuga la più totale sicurezza anticontagio al bisogno di sostenere le attività locali in un momento di grande crisi come quello attuale”.

Nei giardini di Palazzo Tagliaferro ad Andora e grazie alla disponibilità del Comune è stato allestito un set per la registrazione, diventato luogo fisico d’esposizione e vetrina virtuale. “Siamo lieti di ospitare questa fiera virtuale e il progetto ideato da CNA Savona – dichiara il sindaco Mauro Demichelis – In questo delicato periodo economico è fondamentale far conoscere, apprezzare e mettere in contatto il settore con il mercato anche attraverso il web e i social media”.

“Apprezziamo molto l’iniziativa di CNA, che ci auguriamo abbia seguito – aggiunge la vicesindaca Patrizia Lanfredi – Ringraziamo l’associazione Arti e Mestieri e il referente di CNA Salvatore De Rosa per il fondamentale contributo dato alla realizzazione del set andorese e confermiamo la nostra disponibilità alla collaborazione con quanti operano sul territorio per far conoscere e sostenere le imprese economiche di Andora e del savonese”.

Prima puntata

Sabato 20 febbraio alle ore 11 su YouTube e sui social media il viaggio alla scoperta del territorio savonese partirà dalle eccellenze delle produzioni agroalimentari, in particolare dalla Gastronomia Rollero, che mantiene un presidio del gusto e delle ricette tradizionali nel centro storico di Savona.

Dal capoluogo ci si sposterà all’entroterra per visitare il Pastificio Fratelli Delfino, un’attività che ha scelto di rimanere vicina ai fornitori delle proprie materie prime e non delocalizzare la propria produzione restando a Toirano. Dal gusto si passerà alle lavorazioni del marmo e dell’ardesia di Guido d’Amore con D’Amore Marmi.

In conclusione il focus sull’importanza del settore lapideo in Liguria con Salvatore De Rosa, membro nazionale del gruppo CNA settore Marmo – Lapidei e referente nella stesura del disciplinare regionale per il marchio “Artigiani in Liguria” per il comparto.

Seconda puntata

Il 27 febbraio un’immersione nel mondo delle stoffe e dei pellami sino alla decorazione d’interni. Si parte da Caemi di Fossati Mirko e della sua mamma Carla tra tende e tendaggi per arrivare ai materiali high tech per esterni. Dalla Marina di Andora il viaggio prosegue ad Alassio, dove le mani esperte di Giorgio Cenere lavorano la pelle e realizzano borse, cintole e tanto altro.

Insieme alla moglie Cristina Ratti mostrerà tutta la produzione del suo laboratorio Brunocenere. Il viaggio si concluderà a Savona, dove Danilo Araldo e la moglie Katia Paoli sono in grado di svelare “La seconda pelle delle cose” e ci raccontano il loro mondo di creatività artistica e design d’interni. Arricchirà la puntata l’intervista al sindaco di Andora Mauro Demichelis.

Terza puntata

Il 6 marzo la creatività artistica e artigianale che si fonde alla capacità di modellare e utilizzare i materiali. Si parte da Loano alla scoperta delle opere della vetreria artistica Pandora di Nicoletta Costa. Nella seconda tappa del viaggio si resta a Loano per scoprire scoperta del mestiere dell’orafo: se ne parlerà con Stefano Garesio di Distesa d’Oro.

La fiera Profumi e Colori di Liguria si conclude ad Albisola, Città della Ceramica, dove esiste una scuola legata a questa tradizione secolare. Per raccontare meglio come si realizzano queste opere si è fatta visita al maestro ceramista e artista Danilo Trogu. Ospite sarà la vicesindaca di Andora Patrizia Lanfredi.