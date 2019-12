“Le donne baciano meglio” apre la serie di spettacoli al femminile al The Tube

Prende il via “La drammaturgia è foemina”, una serie di sei pièce tutte al femminile con protagoniste dello spettacolo e della cultura italiana in monologhi o dialoghi alla ricerca della verità e della libertà di pensiero o sulla lotta per i diritti e la giustizia. Temi più che mai attuali su cui riflettere e a volte sorridere.

Giovedì 12 dicembre alle ore 21:15 Chapeau presenta “Le donne baciano meglio” di e con Barbara Moselli per la regia di Marco Taddei. Barbara ha 33 anni quando scopre di essere lesbica. Dopo anni di vita etero deve fare i conti con la sua vera natura. Da qui un percorso in compagnia di diversi personaggi che la condurranno alla totale accettazione di sé.

Un monologo comico che parte da una doppia esigenza dell’autrice: da una parte il bisogno di raccontarsi, dall’altra quello di affrontare la tematica dell’omosessualità femminile da sempre poco discussa. Ironico e stravagante, lo spettacolo tocca il tema dell’innamoramento e della metamorfosi personale utilizzando il palcoscenico come un grande camerino all’aperto. Assistiamo ad una narrazione intima, come in quei film americani in cui un personaggio racconta la sua vita al bancone di un bar.

Biglietto: intero € 15, ridotto soci ARCI € 12. La tessera ARCI 2019 – 2020 (non obbligatoria) può essere richiesta nella sera di spettacolo al costo di € 10.