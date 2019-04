“Le donne baciano meglio” al Teatro delle Udienze

Ultimo appuntamento al Teatro delle Udienze di Finalborgo per la stagione 2018 – 2019 organizzata dall’Associazione Culturale Baba Jaga e promossa dal Comune di Finale Ligure. Sabato 20 aprile alle ore 21 va in scena “Le donne baciano meglio”, una produzione Fondazione Luzzati e Teatro della Tosse, di e con Barbara Moselli e con la regia di Marco Taddei.

Barbara ha 33 anni quando scopre di essere lesbica. Dopo anni di vita dichiaratamente etero, si trova ad aver a che fare con la sua vera natura. Da qui un percorso in compagnia di diversi personaggi, che la condurranno alla totale accettazione di sé. Il monologo comico parte da una doppia esigenza dell’autrice: da una parte il bisogno di raccontarsi, dall’altra quello di affrontare la tematica dell’omosessualità femminile, da sempre poco discussa.

Ironico e stravagante, lo spettacolo tocca il tema dell’innamoramento e della metamorfosi personale, utilizzando il palcoscenico come grande camerino all’aperto. Barbara Moselli racconta in chiave comica, ma non troppo, la sua esperienza di coming out dopo mille peripezie che l’hanno restituita alla sua quotidianità serena e appagata della sua presa di coscienza.

Biglietti: intero 15 € / ridotto: 10 € (sostenitori #iovivoilteatrodelleudienze, studenti delle scuole superiori, soci: Baba Jaga, CAI)