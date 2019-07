Le Donatella al Beefly Ocean Beach Club

Il sabato sera di Beefly Ocean Beach Club a Loano è decisamente perfetto per chi ha voglia di divertirsi con gli amici. Grazie alla collaborazione con Golden Group il party inizia all’ora dell’aperitivo e va avanti fino a notte fonda.

Sabato 13 luglio arrivano le Donatella. Personaggi televisivi e protagoniste della nightlife e del gossip sanno senz’altro come farsi notare e far divertire. Le Donatella sono note per la loro curiosità, la passione per la moda, l’allegra stravaganza e la freschezza che si traducono in look divertenti, sperimentali, eccentrici. I loro profili social sono seguitissimi e loro sono sempre sotto i riflettori, attente osservatrici e appassionate del mondo che le circonda.

Interpreti di un pop di matrice elettronica, solido e raffinato, assemblato con precisione, le Donatella sono viste da molti come una promessa e un talento da valorizzare fino in fondo, non solo in Italia. Primo fra tutti a credere in loro è stato Max Moroldo che, insieme a Gianni Bini, produce nel 2013 per Sony Music Entertainment il loro primo album Unpredictable. Da allora la loro carriera, musicale e non, è in continuo crescendo.