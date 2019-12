“Le danze occitane scendono al mare” con i Lou Pitakass e i Lou Dalfin

Giunge ad una nuova edizione la rassegna “Racconti d’inverno”, inserita nell’ambito degli eventi promossi dall’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano e organizzati dalla Compagnia dei Curiosi nel periodo delle festività natalizie. La kermesse mantiene elementi di continuità con il Premio Nazionale “Città di Loano” per la musica tradizionale italiana.

Sabato 4 gennaio dalle ore 16 in piazza Rocca la band giovanile Lou Pitakass scalderà il pomeriggio con “Le danze occitane scendono al mare”, con cui si rinnoverà il gemellaggio con la cultura musicale delle valli cuneesi rappresentata da Sergio Berardo, poliedrico leader di Lou Dalfin, il gruppo che più di ogni altro in questi anni ha portato in giro per la penisola e l’Europa la musica occitana.

La band è nata da un progetto di Sergio Berardo con lo scopo di riunire ragazzi di luoghi ed esperienze diverse ma uniti dalla comune passione per la musica occitana. Formato da Gabriele Arnaudo (organetto), Davide Bagnis (batteria), Daniele Mauro (basso), Luca Declementi (organetto, voce, fifre, cornamusa) e Loris Giraudo (organetto, ghironda), ha all’attivo centinaia di concerti presentati in varie manifestazioni nelle vallate occitane, in Piemonte e Liguria.

A seguire alle ore 17:30 in piazza Italia i Lou Dalfin canteranno nella tradizionale lingua “d’Oc”. Sono più che un semplice gruppo musicale della parte occitana del Piemonte: la band fondata da Sergio Berardo è diventata un fenomeno di costume che ha reso la musica occitana contemporanea, facendola uscire dai ristretti circoli di appassionati. Sul palco, accanto al poliedrico leader Sergio Berardo (voce, ghironda, organetto, flauti), ci saranno Ricky Serra (batteria), Dino Tron (fisarmonica, organetto, cornamusa), Enrico Gosmar (chitarra), Carlo Revello (basso), Mario Poletti (mandolino, bouzouki, banjo) e Chiara Cesano (violino).

Il progetto è stato un anello di congiunzione tra realtà diverse: la pianura piemontese e l’Italia da una parte, le vallate e l’area transalpina dall’altra. I Lou Dalfin sono stati capaci di restituire alle valli d’Oc la loro funzione storica e tradizionale di essere ponte. La band con più di trent’anni di carriera alle spalle si esibirà a suon di folk rock per quello che sarà un lungo e imperdibile pomeriggio da ballare.

Il gruppo nasce nel 1982 con l’obiettivo di rivisitare la musica tradizionale occitana e in origine possiede una line up acustica (ghironda, fisarmoniche, violino, plettri, clarinetto, flauti) e un repertorio di brani storici e popolari sia strumentali sia vocali. Il 1990 segna il momento di transizione dalla formula acustica a quella attuale. Accanto agli strumenti più tipici della tradizione (vioulo, pivo, armoni a semitoun, pinfre, arebebo, viouloun, etc.) vengono introdotti basso, batteria, chitarra e tastiere. È il nuovo suono di Lou Dalfin che cela un ideale e un fine esplicito: rendere la tradizione occitana fruibile dal maggior numero di persone, perché le radici culturali di pochi divengano patrimonio di tutti.