Le colonne sonore da Ennio Morricone a Mario Rota con l’Accademia Musicale del Finale

Finale Ligure. Spesso non sono solo le immagini che ci rievocano un film ma è sufficiente il suono di un accordo indovinato per mettere in moto la nostra memoria e farci rivivere quello che i nostri occhi da soli non possono fare.

Il lavoro del regista e del compositore di colonne sonore è strettamente intrecciato, perché per rimanere suggestionati i nostri sensi devono essere connessi. È soltanto attraverso il lavoro sinergico di immagini e suoni che nasce un film veramente artistico.

Nella serata di martedì 11 agosto si esibiranno al pianoforte Michele Dotta, al contrabbasso Dino Cerruti e al sassofono Fabio Tessiore. L’attrice Chiara Tessiore con i suoi testi e come voce narrante ci condurrà per mano attraverso la musica da Ennio Morricone a Mario Rota, veri artefici di magiche e indimenticabili colonne sonore.

Il concerto è ad ingresso gratuito ma contingentato come numero nel rispetto della normativa antiCovid-19.