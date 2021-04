Le canzoni di Mario Panseri in filodiffusione a Cairo Montenotte

Cairo Montenotte. Da venerdì 9 a domenica 11 aprile il Comune, in collaborazione con il centro integrato di via Il Campanile e l’associazione Le Rive della Bormida, propone tre giorni di musica nel centro storico con le canzoni di Mario Panseri trasmesse in filodiffusione.

Con questa iniziativa l’amministrazione civica vuol tenere vivo il ricordo del cantautore cairese d’adozione, prematuramente scomparso e rinnovare l’impegno alla realizzazione dell’omonimo premio alla canzone d’autore, che lo scorso anno non si è tenuto a causa dell’emergenza epidemiologica tuttora in corso.

L’auspicio del Comune è che le misure intraprese per il contrasto alla pandemia da Covid-19 portino i risultati sperati e con il conseguente allentamento dei provvedimenti sia possibile in tutta sicurezza rinnovare nel 2021 l’appuntamento con la quinta edizione della manifestazione.