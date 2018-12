Le canzoni della scuola genovese per il Natale di Celle Ligure

Nell’ambito delle manifestazioni natalizie Celle Ligure ha deciso di dedicare un pomeriggio alle canzoni della scuola genovese dei cantautori. Sabato 22 dicembre alle ore 18 presso la Sala Consiliare in via Stefano Boagno sarà presentato da Elena Buttiero, Marta Delfino e Ferdinando Molteni il recital “Genova per noi” dedicato alle storie di Bindi, Paoli, Tenco, Lauzi, De André, Fossati e altri.

La canzone d’autore italiana coincide, in larga parte, con quella genovese. Disse De André a proposito di Luigi Tenco:

Considerate, per favore, che fu lui, soltanto lui, il primo cantautore italiano: cominciò a scrivere quando imperavano Luciano Tajoli e Achille Togliani, ancora prima di Paoli.

Con Tenco arrivò, appunto, Gino Paoli e poi Umberto Bindi, Bruno Lauzi e tutti gli altri. Questo recital, fatto di musica, canzoni e racconti, prova ad illustrare quella storia che è la storia di una città, Genova, ma anche quella di un Paese intero e di una cultura. La cultura della parola cantata e della canzone d’autore.