Le “Bustine di zucchero” di Albino Caramazza in mostra a Ceriale

Ceriale. I locali del Bar Bacicin, in lungomare Diaz 53, ospitano la mostra d’arte “Bustine di zucchero” dell’artista torinese Albino Caramazza. Per il quinto anno consecutivo si rinnova dunque l’appuntamento estivo con l’artista, siciliano di nascita e torinese d’adozione, e la sua particolare e peculiare tecnica artistica, che gli consente di assemblare sapientemente con la formula del collage, autentiche bustine di zucchero, che con il suo trattamento si trasformano in vere opere d’arte.

Con questa sua tecnica particolare riesce infatti a riprodurre perfettamente copie a colori di dipinti famosi, fotografie, opere della sua fantasia e ritratti di personaggi dello star system comprendente il cinema, la musica, la politica e la scienza.

Se negli anni passati avevamo potuto ammirare i volti e i corpi di David Bowie, Pasolini, Tex Willer, Chet Baker, Marilyn e altri, quest’anno, poiché la rassegna ogni volta è diversa e si rinnova, è la volta di una seriosa e intrepida Anna Magnani, del profilo spigoloso, in uno splendido grigio, del viso di Clint Eastwood, di un quasi clownesco e scanzonato Einstein, di Gino Strada, di Jack Nicholson e di un Johnny Depp la cui visione crea un piacevole effetto “pixel” poiché il volto in primo piano dell’attore si riconosce al meglio se lo si osserva da una certa distanza.

Albino Caramazza ha esposto le sue opere in decine di mostre e gallerie italiane ha vinto diversi premi in concorsi d’arte e ha avuto recensioni e articoli su quotidiani nazionali e riviste specializzate del settore artistico.