Le arie d’opera chiudono l'”Estate Musicale Andorese”

Il rock di Elvis Presley e le immortali arie di Puccini, Donizetti e Verdi. Doppio appuntamento musicale il 16 agosto ad Andora. Mentre sul molo Thor Heyerdahl alle ore 21:15 si esibirà Joe Bavota, il sosia italiano di Elvis, in un recital nella notte in cui in tutto il mondo si ricorda la morte di Presley, alle ore 21:30 nella Chiesa Santi Giacomo e Filippo va in scena la grande lirica per l’ultimo concerto della trentasettesima “Estate Musicale Andorese”, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune.

Il soprano Teresa Romano e il tenore Samuele Simoncini, accompagnati al pianoforte da Gianluca Ascheri, proporranno le arie d’opera più famose di Verdi, Rossini, Donizetti e Puccini. Il repertorio prevede i più celebri duetti operistici dei compositori rappresentati con successo in tutti i teatri del mondo. Un’occasione da non perdere.

È previsto un servizio taxi navetta dalle ore 20 con partenza da piazza Doria al costo di 5 € per andata e ritorno.