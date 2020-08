Le antiche melodie, gighe e ballate d’Irlanda risuonano ad Altare con i Birkin Tree

Antiche melodie, gighe e ballate d’Irlanda risuoneranno domenica 16 agosto alle ore 21:15 nella Chiesa parrocchiale Sant’Eugenio ad Altare, località nota per la sua storica attività di lavorazione del vetro. Il concerto è organizzato dall’Assessorato comunale alla Cultura con la collaborazione artistica dell’Associazione Musicale Corelli di Savona e inserito nella XXX rassegna “Musica nei Castelli di Liguria”.

La proposta musicale dei Birkin Tree, che raccontano colori e atmosfere tipiche dell’”isola di smeraldo”, crea nell’ascoltatore un impatto emotivo e suggestivo di grande trasporto. Un itinerario in cui si potrà sia ascoltare antiche e struggenti slow airs sia godere del ritmo e dell’energia delle gighe, reel, ballate che provengono dal vasto e antico repertorio legato al violino, alla uilleann pipes e al flauto traverso, sicuramente tra i più importanti strumenti della tradizione irlandese. La chitarra e il bodhran apportano un grande impatto ritmico e dinamico al concerto e su tutto la voce melodiosa e evocativa della bravissima Laura Torterolo.

Nell’arco di una carriera trentennale i Birkin Tree, la più famosa band italiana di musica irlandese, hanno tenuto più di duemila concerti nel nostro Paese e in Europa e sono una delle poche formazioni che si esibisce regolarmente in Irlanda, vantando numerose collaborazioni con importanti musicisti. Cinque dischi pubblicati all’attivo, decine di compilation, e recensioni lusinghiere sulla stampa specializzata europea e americana. La loro musica è stata trasmessa via radio in Europa, in Australia e negli Stati Uniti e non mancano anche partecipazioni ad importanti trasmissioni televisivi.

I posti sono limitati, per prenotazioni si può telefonare al numero 349 2238957.