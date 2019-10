Le 40 varietà di agrumi nelle visite guidate al Parco di Villa della Pergola

Riportato allo splendore di fine Ottocento dal restauro conservativo curato dall’architetto paesaggista Paolo Pejrone il Parco di Villa della Pergola ad Alassio è una perla della Riviera Ligure, che anche in autunno regala sorprese ai visitatori.

Camminando nei vialetti si è circondati dal profumo degli agrumi con più di 40 varietà, ornamentali e da frutto, tra cui aranci, melangoli o aranci amari, limoni, limette, chinotti, bergamotti, pompelmi, cedri e il pomelo.

Nel corso delle visite le guide faranno conoscere al pubblico tante caratteriste, curiosità e varietà meno note, come il Citrus aurantium L. “Salicifolia”, l’arancio amaro a foglie di salice, il limone cedrato Citrus limonimedica Lush. “Pigmentata”, con fiori molto profumati e frutti grandi, il Microcitrus papuana, un agrume molto raro, nativo di Papua Nuova Guinea, che ha frutti particolari di forma cilindrica.

Con la calma della stagione autunnale si possono apprezzare a pieno anche la macchia mediterranea e la flora esotica coniugate sapientemente nel parco: pini marittimi, carrubi, ulivi, mandorli, cipressi, cedri del Libano, lecci palme, cactacee provenienti da ogni latitudine, aloe, agavi e fichi d’India.

I Giardini sono aperti al pubblico per le visite guidate tutti i fine settimana fino a domenica 3 novembre (in settimana solo per gruppi) e riapriranno il 28 marzo con la fioritura della collezione di glicini, 35 varietà recentemente censite dalla Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana, tutte diverse per forma e colore.