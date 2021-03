“Lavoro, confronto, coesione”: assemblea delle donne di CGIL, CISL e UIL

Lunedì 8 marzo alle ore 16 su Cisco Webex Meeting si terrà l’assemblea delle donne di CGIL, CISL e UIL dal titolo “Lavoro, confronto, coesione”. Come si lavora in pandemia? Come sono cambiate organizzazione del lavoro e quotidianità? Quali sono i principali problemi da affrontare? Questi e altri temi saranno trattati negli interventi delle delegate e delle lavoratrici.

Inoltre Laura Notarianni, responsabile Servizi all’utenza dell’Ispettorato sul Lavoro, tratterà l’esperienza dell’istituto in quest’ultimo anno di pandemia mentre l’avvocatessa Alessandra Volpe affronterà il delicato argomento dell’impatto del Covid-19 sulla violenza di genere.

L’assemblea sarà introdotta da Elena Bruzzese, segretaria della CGIL Genova, mentre le conclusioni sono affidate a Paola Bavoso, omologa della CISL Liguria. Modera e coordina i lavori Sheeba Servetto, segretaria regionale della UIL. Nel corso dell’evento verrà anche presentato il video fotografico “Donne al lavoro” a cura di Giovanna Fadda.