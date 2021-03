Lavoratori e imprese si formano con il seminario “Un DNA digitale per fronteggiare le emergenze”

“Formare gratuitamente imprenditori, dipendenti, collaboratori e tirocinanti sulle competenze digitali di base e sull’uso di strumenti essenziali per superare la terza ondata di una pandemia che ha colpito con forza le aziende”. È l’obiettivo di “Eccellenze in Digitale 2020 – 2021”, il progetto di UnionCamere per aiutare le imprese italiane a far crescere le competenze dei propri lavoratori. Grazie al finanziamento di 1 milione € da parte di Google.org la nuova edizione prenderà avvio con i seminari organizzati dai Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio.

Il primo corso di formazione si terrà martedì 23 marzo dalle 15 alle 17 e si intitolerà “Un DNA digitale per fronteggiare le emergenze: strumenti di apprendimento e analisi per gestire la propria presenza online”. L’accesso è aperto a tutti i lavoratori delle aziende delle province di Savona, Imperia e La Spezia tramite iscrizione sul form online.

L’incontro prevede una panoramica sulla necessità di rafforzare le conoscenze digitali per dotare la propria azienda degli asset ormai determinanti a competere sul mercato. Tenendo conto dei settori più in sofferenza, “Eccellenze in digitale 2020 – 2021” servirà a raggiungere in particolare le aziende legate al turismo, alla ristorazione e alle filiere del made in Italy.

“Con il nostro ufficio PID abbiamo aderito con convinzione anche a questa edizione del progetto, poiché la crisi causata dal Covid-19 ha evidenziato l’importanza delle competenze digitali per restare in contatto con gli utenti e i colleghi e portare avanti la propria attività”, sottolinea il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi.