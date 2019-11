“Lavia dice Leopardi” al Teatro Chiabrera

Lunedì 25 novembre alle ore 21 Gabriele Lavia “dice Leopardi”: dice, perché non legge né interpreta, ma riversa sul pubblico, in un modo assolutamente personale nella forma e nella sostanza, le più intense liriche leopardiane, da “A Silvia” a “Il passero solitario”, da “Il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” a “La sera del dì di festa”.

Leopardi soggiornò nove mesi fra il 1827 e il 1828 a Pisa, dove sembrò rinascere e ritrovare un equilibrio che lo portò a stemperare di nuovo nella dolcezza dell’intuizione poetica il disincanto e l’amarezza delle “Operette morali”.

L’attore e regista Gabriele Lavia vuole rendere omaggio al poeta, al suo soggiorno pisano, a quella sua nuova voglia di sondare la parola e il suono in un momento della sua esistenza che si tramutò in esaltante creatività artistica.

“Le poesie di Leopardi sono talmente belle e profonde che basta pronunciarne il suono, non ci vuole altro – dice – Da ragazzo volli impararle a memoria per averle sempre con me. Da quel momento non ho mai smesso di dirle. Per me dire Leopardi ad una platea significa vivere una straordinaria ed estenuante esperienza. Anche se per tutto il tempo dello spettacolo rimango praticamente immobile, ripercorrere quei versi e quel pensiero equivale per me a fare una maratona restando fermo sul posto”.