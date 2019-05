L’attrice Giorgia Würth presenta il libro “Io, Lui e altri effetti collaterali”

Venerdì 17 maggio alle ore 18 alla Libreria Ubik arriva la famosa attrice Giorgia Würth, che presenta il suo nuovo libro “Io, Lui e altri effetti collaterali”. Introduce Renata Barberis. Con il suo terzo romanzo Giorgia Würth (scrittrice ma anche famosa attrice di film come “Ex”, “Maschi contro femmine”, e di tv come “Un medico in famiglia”, “Rocco Schiavone”) si concede una commedia sentimentale che non nasconde un sostrato amaro sulle difficoltà di costruire legami e sulla fragilità di ciascun individuo.

Vera è felice. Alla soglia dei quarant’anni, dopo tante e strazianti delusioni amorose, desidera intensamente un figlio e il matrimonio con Alberto, e sa che tutto questo sta per succedere. Invece, scopre che il suo Lui ha un’altra, che quest’altra ha la metà dei suoi anni, è biondissima, e pure molto incinta. Poi c’è Lui, il vicino affascinante ed enigmatico che la maltratta quando la incontra ma la raccatta quando è a pezzi… e che purtroppo è gay.

E c’è anche un terzo Lui, il suo allievo piccolo piccolo che le chiede coraggio oltre che un supereroe in prestito. Il quarto Lui di Vera, invece, è il suo adorato papà che le ha fatto anche da mamma, e che ora non c’è più. Il papà che con le sue mani grandi e i suoi abbracci ogni cosa trovava un suo senso.

Devastata, Vera decide di farla finita. Non soltanto con gli uomini, ma anche con una vita troppo complicata e pesante da sostenere da sola. Si stende sul suo fedele divano e si prepara ad affrontare l’ultimo viaggio, ma sul più bello – si fa per dire – qualcuno la disturba. Suona insistentemente alla porta. Non demorde. C’è un pacco per lei. Lui, il contenuto azzurro, le salva la vita. E gliela cambierà per sempre…