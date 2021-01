“Lascia tutto e vaga”: Sara Bertagnolli e Luca Sguazzini raccontano il loro viaggio americano

Giovedì 21 gennaio alle ore 21 su Facebook si terrà l’incontro “LEAW: Leave Everything and Wander”, terzo appuntamento della rassegna “Il giardino delle utopie”, prodotta da Teatro Pubblico Ligure e Compagnia Corrado d’Elia in collaborazione con l’associazione Teatri Possibili di Milano.

La nuova utopia realizzata è quella della giovane coppia formata da Sara Bertagnolli e Luca Sguazzini, che nel 2017 hanno lasciato l’Italia e le rispettive professioni per esplorare il continente americano e iniziare una nuova vita piena di incertezze e possibilità.

Lei ex assistente personale dello stilista Philipp Plein, lui modello e concorrente della trasmissione televisiva “Ballando con le stelle”, sono gli ideatori del progetto LEAW Leave Everything and Wander (“Lascia tutto e vaga”), bandiera della loro avventura di 70mila km dall’Alaska all’Argentina, percorsi a bordo di un camper del ’90, con un bagaglio di soli 50 chili e 1770 € a testa.

“Vogliamo ispirare le persone ad essere coraggiose e a non aver paura di rischiare e cambiare vita, carriera, amore”, scrive Sara su Instagram. Il viaggio è raccontata sul loro canale YouTube, che conta oltre 74mila iscritti e 13 milioni di visualizzazioni, tramite filmati che narrano le peculiarità di ogni tappa e sono arricchiti dalle considerazioni dei due esploratori.