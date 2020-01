Lasagnata e festa della Befana al Parco Natura Asinolla

Le vacanze di Natale si chiudono in bellezza al Parco Natura Asinolla a Pietra Ligure con un doppio evento organizzato dallo staff del parco per assicurare il divertimento per tutti i partecipanti.

Domenica 5 gennaio dalle ore 12:30 spazio ancora alla gastronomia nello scenario naturalistico del parco con la Lasagnata. Il menù prevede antipasti, lasagne di vario tipo e dolci. Una giornata per scoprire la splendida location, i suoi servizi e assaporare la cucina tradizionale.

E poi non poteva mancare la festa della Befana con “EpifanOlla”, un’Epifania da non perdere! Lunedì 6 gennaio dalle ore 15 fiabe e giochi di una volta in compagnia dei nostri amici animali. Prevista anche una supermerenda per tutti i bambini.

Informazioni e prenotazioni: 3391771999 / 3337329813 / 3475672522