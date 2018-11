L’artista Renza Morixe espone in Sala del Mosaico

Giovedì 15 novembre nella Sala del Mosaico di Palazzo Doria a Loano si terrà l’inaugurazione della mostra personale dell’artista Renza Morixe. L’esposizione gode del patrocinio dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano.

Diplomata al liceo artistico a Milano, ancora adolescente Renza Morixe esordisce creando un marchio per Sant’Agostino Milanese. In seguito collabora nel settore design oggettistica e, come free lance, in quello fashion dell’Equipe Studio Bu. Durante un viaggio in Grecia prende contatti con la rivista di Atene Gynayka per disegni e testi styling e viene accolta dalla redazione come prima portavoce della moda italiana.

Nel 1970 ritorna alle sue radici in Liguria, a Loano, dove crea un suo atelier, “Le Morixe Tricot” di stile sportivo per vacanze marine. Come hobby personale riprende pennelli e colori eseguendo ritratti di tipo figurativo ma in seguito, ispirandosi all’arte contemporanea, realizza anche alcuni ritratti con pennellate personalizzate. Il suo nuovo stile nasce da una ricerca abbinata alle esperienze grafiche, alle tendenze di astrazione magica estese alle visioni dei paesaggi loanesi visti dalla sua finestra in collina.

L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura degli uffici fino a giovedì 22 novembre.