“L’arte per l’arte” – Mostra da Torchio e Pennello

Da sabato 20 a domenica 28 aprile l’’Associazione Artistica “”Torchio e Pennello”, in via Cavour 44, al piano terra del Museo Navale Romano, ospita l’interessante mostra “L’arte per l’arte”, che offrirà l’’opportunità ai visitatori di ammirare circa 50 opere tra dipinti, disegni, modelli, ceramiche e un elegante modello navale della Superbe, realizzati da vari artisti tra i quali il famoso stilista Chino Bert, l’insegnante di disegno e pittura Manuela Ferrando, gli artisti Maria Teresa Tissone e Giuseppe Ferrando, il modellista Glauco Colonello e numerosi altri.

L’esposizione è patrocinata dal Comune di Albenga e il ricavato della vendita verrà interamente devoluto all’’associazione” per la realizzazione di progetti a fini sociali. Presso l’’associazione, diretta da Manuela Ferrando, si organizzano corsi per principianti e di perfezionamento per adulti e bambini di disegno e pittura, acquerello, incisione, mosaico, cartoon e manga, nudo, ripetizioni, chitarra, pianoforte e tastiera, propedeutica, canto, batteria, musica d’insieme, teatro e laboratori per le scuole.

Orario di visita: 10 – 12 e 16 – 19:30