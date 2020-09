L’arte in movimento incontra la storia con il raduno delle supercar di Sport Rally Team

Da millenni il genere umano tenta di definire e classificare l’arte: anche se non si è arrivati, e forse mai si arriverà, ad una soluzione del dilemma si è sempre cercato di elencare quali siano le arti e da sempre la scultura è entrata in questo catalogo. Lo stesso concetto di scultura ha subito decise evoluzioni nel tempo fino ad includere al giorno d’oggi il design industriale, di cui l’automobile è uno degli aspetti più significativi.

Per questo motivo il secondo incontro proposto agli appassionati di supercar dallo Sport Rally Team di Piero Capello ha per sottotitolo “arte in movimento”. Le carrozzerie delle automobili, dal momento in cui si sono separate dal concetto di carrozza senza cavalli, che caratterizzava i primi veicoli sul finire del XIX secolo, hanno fatto della bellezza e della capacità di emozionare i loro punti forti. Proprio come l’arte, che ha per scopo principale stimolare questi sentimenti: non per nulla il famoso Museo d’Arte Moderna di New York ha accolto fin dal 1951 nei suo padiglioni una CisItalia 202, splendido esempio di arte in movimento realizzato nell’immediato dopoguerra da Pininfarina.

Simili sculture in movimento, espressione del design automobilistico tra la fine del XX secolo e l’inizio del terzo millennio, sosteranno nel centro storico di Borgio Verezzi sabato 19 settembre dalle 15:30 alle 17. Invece domenica 20 settembre dalle 9:30 alle 13 a Finalborgo sedici vetture attentamente selezionate saranno esposte nelle quattro piazze Garibaldi, San Biagio, Aycardi e del Tribunale mentre la restante parte a Porta Testa.

La manifestazione è resa possibile grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali di Borgio Verezzi, Finale Ligure e Magliolo e di Finalborgo.it, associazione dei commercianti che promuove l’immagine dello storico rione.