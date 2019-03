L’arte ceramica di Paolo Vannucchi a Pozzo Garitta

Nuovo incontro con l’arte ceramica per proseguire il percorso e presentarne ad Albissola Marina i principali attori, questa volta con la mostra personale dell’artista lucchese Paolo Vannucchi, che sarà ospite del Circolo degli Artisti da sabato 16 a domenica 31 marzo.

Paolo Vannucchi è nato, vive e lavora a Ponte San Pietro di Lucca, città dove ha conseguito il diploma di Maestro d’arte per la ceramica presso il locale istituto d’arte. Successivamente si è diplomato presso il Magistero d’Arte di Firenze. Ha insegnato educazione artistica nella scuola media e coltivato costantemente la passione per la ceramica. Ha presentato le sue opere in mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Le sue ceramiche sono esposte in luoghi pubblici e collezioni private. È annoverato fra i protagonisti nel libro “Novecento ceramiche italiane vol. III” a cura di Emanuele Gaudenzi.

“Come spiegare cosa si prova aprendo il forno a fine cottura? Puoi usare tutta la tua esperienza nel modellare la terra e nell’accostare e mescolare gli smalti e i colori ma il fuoco crea ogni volta nuove sorprese, anche deludenti, ma sempre emozionanti”.

Orari di apertura: da martedì a venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. Inaugurazione sabato 16 marzo alle ore 17.