“L’arcano sentiero” – Spettacolo musicalteatrale de Gli Spostati

Ritorna in scena “L’arcano sentiero”, spettacolo musicale e teatrale a cura della Compagnia de Gli Spostati. Nato e concepito come show itinerante in borghi e fortezze viene ora riproposto come pièce al Circolo Chapeau Famagosta.

Si tratta di un viaggio per lo spettatore, un meraviglioso viaggio nel mondo dei tarocchi tra parole, suoni vibrazioni e colori che coinvolgeranno tutti i sensi dello spettatore ma prima di tutto “L’arcano sentiero” è un percorso alla riscoperta di se stessi e della propria natura. Si può viaggiare anche da seduti!

Ingresso: 10 €