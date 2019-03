Domenica 24 marzo appuntamento con “L’Antichità in Piazza a Savona”, mercato in cui si potranno ammirare oggetti di antiquariato e piccolo collezionismo in via Manzoni, Piazza del Comune, via Paleocapa e Corso Italia. A cura di FIVA in collaborazione con Ascom e Associazioni Antiquari.

Per informazioni:

Alessandro aafantini@aruba.it

Ascom organizzazione@confcommerciosavona.it