L’ANPI ricorda don Nicolò Peluffo a 76 anni dall’assassinio

La sezione di Vado Ligure dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, in collaborazione con quella di Quiliano, ricorda il 76esimo anniversario dell’assassinio di don Nicolò Peluffo, ucciso dalle Brigate Nere l’8 marzo 1945.

Le commemorazioni inizieranno sabato 6 marzo con la deposizione di un mazzo di fiori da parte di una delegazione dell’ANPI sulla tomba del sacerdote al cimitero di Quiliano e sulla lapide affissa fuori dalla Chiesa San Lorenzo. Domenica 7 marzo alle ore 11 nella Chiesa San Giovanni Battista a Vado Ligure il vescovo Calogero Marino celebrerà la Messa in suo ricordo.

“Ricordare l’eroica figura e il martirio di don Peluffo, come peraltro onorare gli altri partigiani caduti, è un impegno morale e civile imprescindibile, così come mantenere viva la memoria del loro sacrificio, quale ringraziamento per averci resi liberi ma anche e soprattutto monito per vigilare e preservare la nostra democrazia”, dichiara Simone Falco dell’ANPI di Vado Ligure.

Le iniziative hanno il patrocinio dei Comuni di Vado Ligure e Quiliano, della Provincia e dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Savona.