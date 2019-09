“L’anima del caos” – Mostra dell’artista Maura Canepa

Da sabato 5 ottobre (inaugurazione alle ore 17) a domenica 3 novembre dalle 11 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30 (tranne il lunedì mattina) presso la Galleria GULLIarte è visitabile la mostra personale dell’artista Maura Canepa “L’anima del caos”. Corpo, spessore, peso e colore: gli elementi fondamentali nella lunga stagione informale di Maura Canepa trovano in tempi recenti nuovi originali percorsi e sviluppi, logica conseguenza di un lavoro pittorico che propone visioni materiche, necessariamente tridimensionali.

L’effetto tridimensionale è accentuato, le tele sono percorse da dislivelli, fenditure, fessure, sono impastate, appunto magmatiche (emersione di terre), per cui eventuali digressioni scultoree (anche solo come installazioni) effettive e in divenire paiono più che suggestive e meritevoli di attenzione. Da tali rilievi e dai graffiti il passo verso la scultura è breve e al di là della tela l’artista lo sta sperimentando in altre forme aggregando oggetti e materiali al colore, come la progettazione di una serie di “pesci volanti” (legno, acrilico nero, quasi da arte povera), rappresentazione concettuale della natura o di installazioni articolate (tela, colore, inserti vari) pensate in un certo senso come indice ragionato della sua pittura.

L’aspetto concettuale è largamente diffuso nell’opera di questa artista tanto per la scelta dell’approccio tecnico quanto per l’utilizzo dei materiali (i pigmenti, le terre, la carta che ha ruolo notevole) sino alla disposizione del colore, mediante spesse stesure (anche accresciute dalla carta), secondo un movimento esplosivo, grandemente frammentario.

Una pittura animata che sembra partire dal principio dell’anima quale motore: nelle sue tele si percepisce l’ordine del caos, lo sguardo a una natura universale (e poi personale, intima) che evolve, si espande, muta forma, dimensioni e prospettive ma resta unica, unita, comprensibile. E consapevole. Pittura dunque espressiva, dal linguaggio immediato, emotiva, grazie ai contrasti, alle alternanze di chiari (relativi) e scuri (frequenti, importanti) sempre equilibrate. In pochi ma efficaci concetti (dinamismo, coraggio, struttura libertaria) la sintesi dell’opera, un elegante compiuto ritratto d’artista.