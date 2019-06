“L’anima buona di Sezuan” al Festival Teatrale di Borgio Verezzi

Giovedì 11, venerdì 12, sabato 13 luglio al Festival Teatrale di Borgio Verezzi, in prima nazionale, andrà in scena “L’anima buona di Sezuan”.

di Bertolt Brecht

con Monica Guerritore

e con Matteo Cirillo, Alessandro Di Somma, Vincenzo Gambino, Francesco Godina,

Diego Migeni e Lucilla Mininno

regia Monica Guerritore

coproduzione La Contrada Teatro Stabile di Trieste – ABC Produzioni Catania

Nella capitale della provincia cinese del Sezuan giungono tre dèi alla ricerca di qualche anima buona e ne trovano solo una, la prostituta Shen Te, che li ospita per la notte. Il compenso inaspettato per tale atto di bontà è una tonda sommetta, mille dollari d’argento, ossia, per Shen Te, la possibilità di vivere bene. Ma il compenso è accompagnato dal comandamento di continuare a praticare la bontà. La povera Shen Te apre una tabaccheria e si trova subito addosso uno sciame di parassiti, falsi e veri parenti bisognosi, esigenti fino alla ferocia, da cui è costretta a difendersi. Per farlo, una notte si traveste da cugino cattivo, Shui Ta, spietato con tutti. A complicare la situazione però interviene l’amore…